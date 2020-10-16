Собянин рассказал, что введение электронных пропусков во время пандемии себя оправдало

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Введение электронных пропусков в столице во время пандемии коронавируса себя оправдало, сообщил Сергей Собянин в интервью ТАСС. По его словам, такой опыт в Москве оказался очень результативным.

"Приведу две–три цифры. У нас на пике заболеваемости по городу ежедневно перемещались на личном и общественном транспорте от 9 до 10 миллионов человек. После установления электронных пропусков и регулирования всей этой огромной процедуры у нас перемещение по городу сократилось до 3 миллионов человек, то есть в три раза", – подчеркнул мэр.

Он отметил, что такая мера дала возможность преодолеть пик заболеваемости и спасти жизни десяткам тысяч москвичей. Мэр считает, что система сработала и она показала свою эффективность.

"Сегодня применяются те инструменты, которые адекватны сегодняшней ситуации", – заключил Собянин.

С 28 сентября москвичам старше 65 лет, а также лицам с хроническими заболеваниями рекомендовано оставаться дома. До 28 октября будет приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте для данной категории граждан.

Также Сергей Собянин сообщил, что с 19 октября на дистанционный формат обучения из-за коронавируса перейдут учащиеся 6–11-х классов. При этом ученики 1–5-х классов возвратятся в школы и возобновят обучение в очном режиме.

По данным Всемирной организации здравоохранения на 16 октября, в мире выявлено уже более 38,3 миллиона случаев COVID-19, свыше 1,089 миллиона человек скончались.

В России выявлено 1 354 163 случая коронавируса. За весь период зафиксирован 23 491 летальный исход, выздоровели 1 048 097 человек.

В Москве за прошедшие сутки скончались 54 пациента с положительным результатом теста на COVID-19. У них также был подтвержден диагноз "пневмония".