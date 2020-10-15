В Москве скончались 54 пациента с коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
В Москве скончались 54 пациента с положительным результатом теста на COVID-19. Как сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, у них также был подтвержден диагноз "пневмония".
За последние сутки в столице выявили 3 942 новых случая коронавирусной инфекции. При этом 1 953 пациента вылечились. Всего в столице от COVID-19 выздоровели 268 423 человека.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с членами правительства, которое провел Владимир Путин, заявила, что две российские вакцины позволяют быть уверенными в проведении мероприятий, а также назвала ситуацию с коронавирусом в стране управляемой.
В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия на сегодняшний день имеет по COVID-19 больший запас прочности, так как выстроена целая система по борьбе с вирусом.
По последним данным ВОЗ, в мире выявлено уже более 38 миллионов случаев заражения, свыше 1,083 миллиона человек скончались. В России зарегистрировали 1 354 163 случая коронавируса. За весь период зафиксирован 23 491 летальный исход, выздоровели 1 048 097 человек.
В Москве выявили 3 942 новых случая заражения коронавирусом
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