Мурашко назвал число пациентов с COVID-19 в реанимациях

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
В РФ в реанимационных отделениях находятся 2,8 тысячи пациентов с коронавирусом. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
"Всего в реанимации под наблюдением находятся 2,8 тысячи человек, эта цифра на сегодняшний день стабильная, не приростами", – заявил глава ведомства.
По словам Мурашко, число пациентов с легким течением коронавируса находится на уровне 65%.
Главный гериатр министерства здравоохранения Ольга Ткачева ранее рассказала о возрастных рисках, связанных с COVID-19. Специалист отметила, что на каждые 7,5 лет приходится удвоение рисков смертельного исхода заболевания.
В РФ выявлено 1 354 163 случая коронавируса. За весь период зафиксирован 23 491 летальный исход, выздоровели 1 048 097 человек. За последние сутки установили 13 754 новых случая COVID-19 по всей стране.
Мурашко назвал необходимые сроки госпитализации больных с COVID-19
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