Сергей Собянин рассказал о росте населения Москвы с 1990 года

16 мая, 23:05
Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
За 30 лет население столицы выросло почти на два миллиона человек. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил мэр Москвы Сергей Собянин, комментируя планы по развитию московского метро.
"В начале двухтысячных строительство и развитие метро с каждым годом замедлялось и замедлялось. А самих москвичей стало, начиная с 90-го года, почти на два миллиона больше", – подчеркнул градоначальник.
Он добавил, что метрополитен должен расширяться опережающими темпами, чтобы транспортная ситуация в городе не ухудшалась.
Ранее в столичном комплексе градостроительной политики сообщили, что в Москве с 2011 года построили и ввели к эксплуатацию 124 километра новых линий метро.
Всего же за последние десять лет в метрополитене появились 59 новых станций, а с учетом МЦК их число достигает 90. Открылись 11 электродепо, пять из которых были реконструированы, а шесть – построены с нуля.
Планируется, что к 2024 году подвижной состав столичного метро будет самым молодым в Европе и США.
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