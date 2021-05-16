Сергей Собянин рассказал о росте населения Москвы с 1990 года

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За 30 лет население столицы выросло почти на два миллиона человек. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил мэр Москвы Сергей Собянин, комментируя планы по развитию московского метро.

"В начале двухтысячных строительство и развитие метро с каждым годом замедлялось и замедлялось. А самих москвичей стало, начиная с 90-го года, почти на два миллиона больше", – подчеркнул градоначальник.

Он добавил, что метрополитен должен расширяться опережающими темпами, чтобы транспортная ситуация в городе не ухудшалась.

Ранее в столичном комплексе градостроительной политики сообщили, что в Москве с 2011 года построили и ввели к эксплуатацию 124 километра новых линий метро.

Всего же за последние десять лет в метрополитене появились 59 новых станций, а с учетом МЦК их число достигает 90. Открылись 11 электродепо, пять из которых были реконструированы, а шесть – построены с нуля.

Планируется, что к 2024 году подвижной состав столичного метро будет самым молодым в Европе и США.