Социальные льготы в Москве проиндексируют – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Власти Москвы намерены проиндексировать социальные льготы. Об этом заявил Сергей Собянин во время совещания у Владимира Путина о мерах социально-экономической поддержки регионов РФ.

Мэр столицы сообщил, что в Москве будут поддерживать решения, принимаемые на федеральном уровне. Власти города также намерены оказывать москвичам социальную и адресную помощь.

"Мы будем <...> внедрять инструмент адресной помощи, принимать другие решения, необходимые для поддержки нужного уровня заработной платы бюджетников", – отметил Собянин.

Ранее градоначальник заявил, что строительство столичного метро и дорог не будет прекращено в условиях санкций. Кроме того, власти города намерены поддерживать строительство социальных объектов.

Собянин также отмечал, что уровень безработицы в Москве достиг исторического минимума. При этом в городе отмечается риск роста показателя на фоне остановки деятельности зарубежных компаний.

