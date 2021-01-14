Собянин подписал закон об исполнении бюджета Москвы за 2019 год

17:15
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Сергей Собянин подписал закон об исполнении бюджета столицы за 2019 год, он опубликован на сайте мэра и правительства Москвы.
Из него следует, что доходы бюджета города составили 2 триллиона 630,9 миллиарда рублей, что превышает показатель 2018 года на 10,7%. Таким образом, план по доходам был выполнен на 105,1%. Общие расходы по бюджету достигли 2 триллионов 685 миллиардов рублей (96,4% от бюджетных назначений).
Доходы от налоговых поступлений составили 2 триллиона 281 миллиард рублей, что больше на 11,6%, чем в 2018 году. Отмечается, что сбор НДФЛ составил более половины от этой суммы, достигнув 1 триллиона 38 миллиардов рублей, поступления налога на прибыль организаций – 867 миллиардов рублей. План по налоговым доходам был исполнен на 102,5%.
Отмечается, что налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, поступил в бюджете в размере 112 миллиардов 848 миллионов рублей; взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения – 5 миллиардов 940 миллионов рублей; акцизы на алкогольную продукцию – 18 миллиардов 699 миллионов рублей; акцизы от производителей нефтепродуктов – 24 миллиардов 326 миллионов рублей.
Неналоговые поступления в бюджет Москвы представлены в следующем соотношении: доходы от размещения временно свободных денежных средств бюджета – 34,3%; доходы, полученные в виде арендной платы за нежилые помещения и земельные участки, – 27,9%; санкции, штрафы, возмещение ущерба – 12,6%; доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 8,5%; доходы от установки объектов наружной рекламы и информации на объектах, находящихся в собственности города, – 1,4%.
Ранее Собянин подписал закон об исполнении бюджета столичного фонда ОМС за 2019 год. Доходы фонда за год превысили расходы на 1,1 миллиарда рублей. Бюджет столичного фонда ОМС был исполнен по доходам в сумме 296,2 миллиарда рублей, по расходам – 295,1 миллиарда рублей.
Собянин рассказал о планах выполнить все соцобязательства
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: