Собянин подписал закон об исполнении бюджета Москвы за 2019 год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин подписал закон об исполнении бюджета столицы за 2019 год, он опубликован на сайте мэра и правительства Москвы.

Из него следует, что доходы бюджета города составили 2 триллиона 630,9 миллиарда рублей, что превышает показатель 2018 года на 10,7%. Таким образом, план по доходам был выполнен на 105,1%. Общие расходы по бюджету достигли 2 триллионов 685 миллиардов рублей (96,4% от бюджетных назначений).

Доходы от налоговых поступлений составили 2 триллиона 281 миллиард рублей, что больше на 11,6%, чем в 2018 году. Отмечается, что сбор НДФЛ составил более половины от этой суммы, достигнув 1 триллиона 38 миллиардов рублей, поступления налога на прибыль организаций – 867 миллиардов рублей. План по налоговым доходам был исполнен на 102,5%.

Отмечается, что налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, поступил в бюджете в размере 112 миллиардов 848 миллионов рублей; взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения – 5 миллиардов 940 миллионов рублей; акцизы на алкогольную продукцию – 18 миллиардов 699 миллионов рублей; акцизы от производителей нефтепродуктов – 24 миллиардов 326 миллионов рублей.

Неналоговые поступления в бюджет Москвы представлены в следующем соотношении: доходы от размещения временно свободных денежных средств бюджета – 34,3%; доходы, полученные в виде арендной платы за нежилые помещения и земельные участки, – 27,9%; санкции, штрафы, возмещение ущерба – 12,6%; доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 8,5%; доходы от установки объектов наружной рекламы и информации на объектах, находящихся в собственности города, – 1,4%.

Ранее Собянин подписал закон об исполнении бюджета столичного фонда ОМС за 2019 год. Доходы фонда за год превысили расходы на 1,1 миллиарда рублей. Бюджет столичного фонда ОМС был исполнен по доходам в сумме 296,2 миллиарда рублей, по расходам – 295,1 миллиарда рублей.