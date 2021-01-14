Депутат Шарапова: Единый информационный сервис обеспечит врачебный контроль за москвичами

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Подключение диагностических устройств больниц столицы и поликлиник к Единому радиологическому информационному сервису нужно, чтобы улучшить качество диагностики пациентов. Об этом Агентству "Москва" заявила депутат МГД, главврач городской клинической больницы имени Виноградова Ольга Шарапова.

"Такая система позволяет обеспечить непрерывность медицинского наблюдения. Каждый специалист может увидеть результаты радиологических исследований, и больному эти сведения тоже доступны. Цифровизация – это новая реальность нашего времени, и медицина обязана идти в ногу со временем", – сказала депутат Мосгордумы.

Шарапова добавила, что с оперативным доступом к результатам обследований, осуществленных при помощи препаратов компьютерной и магнитно-резонансной томографии, можно будет помочь больным получить "второе мнение" врача-специалиста.

"Описание исследования будет доступно для пациента сразу после того, как рентгенолог закончит заполнять протокол", – подчеркнула депутат Московской городской думы. Ольга Шарапова уточнила, что сейчас к сервису подключили 1,3 тысячи устройств.

Парламентарий подчеркнула, что пандемия заставила задуматься о том, как в максимально короткие сроки передать результаты обследований, минимизировав контакты с больными пациентами.

К разработке Единого радиологического информационного сервиса в городе приступили в 2014 году. Теперь в сервис каждый день поступает до 25 тысяч лучевых исследований, резюмировала парламентарий.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что Москва открыла уникальный сервис оценки тяжести пневмонии по анализу крови. Сервис создан на основе анализа данных свыше 500 тысяч человек.