Собянин присвоил статус промышленного комплекса двум московским предприятиям

Власти присвоили двум московским предприятиям – концерну "Автоматика" и Центральному научно-исследовательскому институту автоматики и гидравлики (ЦНИИАГ) – статус промышленного комплекса. Об этом Сергей Собянин рассказал в канале в мессенджере МАХ.

По словам мэра, история организаций началась во второй половине 1940-х годов.

"Автоматика" разрабатывает системы и комплексы для защиты информации. В портфолио фирмы входят автоматизированные системы управления и IТ-решения для разных отраслей экономики. С 2014 года компания входит в состав "Ростеха".

ЦНИИАГ, в свою очередь, является одним из ведущих в оборонно-промышленном комплексе страны. Среди его разработок градоначальник выделил рулевые приводы для ракет-носителей и космических аппаратов. Институт также входит в дочернюю компанию "Ростеха".

Благодаря присвоенному статусу предприятия получили сниженные налоговые ставки. В частности, налог на недвижимость теперь составляет 50% от исчисленного, на землю – 20%, а ставка аренды земли – 0,3% от кадастровой стоимости участка.

"Статус промкомплекса получили уже 55 московских предприятий. На них работают порядка 70 тысяч человек", – заключил глава города.

Ранее Собянин присвоил статус технопарка Специализированному НИИ приборостроения (СНИИП) госкорпорации "Росатом", который находится в столичном районе Щукино.

СНИИП занимается производством инструментов и приборов для измерения и тестирования ядерной и радиационной безопасности на объектах использования атомной энергии. Сейчас в технопарке размещены 24 компании-резидента и больше 850 сотрудников.