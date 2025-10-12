Новый детский сад в Солнцеве рассчитан на 350 воспитанников – Сергей Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX о завершении строительства детского сада в Солнцеве, который рассчитан на 350 воспитанников.

Мэр обратил внимание на постепенное развитие района Солнцево, благодаря чему у местных жителей появляется в пешей доступности вся необходимая социальная инфраструктура. Там построено уже 7 образовательных объектов, детско-взрослая поликлиника и ледовый дворец.



Теперь в районе Солнцево возведен детский сад, который расположен на улице Юлиана Семенова. Неподалеку от него находятся два жилых комплекса. В скором времени там построят еще две новостройки, куда переедут по программе реновации новые жильцы.

"Москвичи получат комфортное дошкольное учреждение около дома. В детском саду 14 групп, кабинет медработника, физкультурный и музыкальный залы и другие необходимые помещения", – отметил Собянин, добавив, что в новом объекте созданы условия и для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Ранее мэр сообщил о завершении строительства школы в Свиблове, которая рассчитана на 550 учеников старших классов. По словам Собянина, в новом образовательном учреждении, расположенном в проезде Русанова, разместили учебные кабинеты, медиатеку, спортивный зал, медицинский блок и пространство для проведения мероприятий.

На прилегающей территории оборудована многофункциональная спортивная зона, включающая беговую дорожку, яму для прыжков в длину, универсальную площадку, зоны для сдачи норм ГТО, настольного тенниса и воркаута, а также специально обустроенное место для отдыха.

