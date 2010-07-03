Собянин назвал источник экономического роста Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В ходе пленарной сессии "Российская экономика: возможности для опережающего развития" IV Московского финансового форума Сергей Собянин заявил, что значительное влияние на экономический рост столицы оказывают частные инвестиции.

"У нас в 2010 году после выхода из кризиса была ситуация, при которой Москва была в огромных долгах и, в общем, скатывалась к такому транспортному коллапсу. Мы запустили заново мотор воспроизводства инвестиций и динамики экономики. Мы вырвались из этого круга, увеличив объем инвестиций почти в три раза в структуре бюджета. Теперь мы уже имеем рост не за счет бюджета, а за счет частных инвестиций", – приводит слова мэра Агентство "Москва".

Собянин отметил, что появление инвестиций стало возможным благодаря вложениям властей в развитие транспортных и инженерных коммуникаций, а также в социальную сферу. Градоначальник добавил, что немалую роль сыграла и работа с брошенными промзонами, которым удалось органично включить в городскую среду.

По словам мэра, важными остаются вопросы подключения к инженерным сетям и устранения административных барьеров при получении разрешения на строительство.

Также Собянин предложил пересмотреть подход к оценке экономического роста, призвав ориентироваться не только на данные Росстата, но и на показатели других ведомств.

"Мне кажется, мы пользуемся не совсем корректными цифрами. Почему нельзя основываться в рассуждениях на данных Федеральной налоговой службы, Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, банков, больших данных городов и регионов?" – сказал глава города.

Современную экономику мэр назвал "экономикой человека", а не "нефти, газа или каких-то абстракций". Как подчеркнул Собянин, если затраты в какой-то конкретной области, которые обслуживают человека, снижаются, то для экономики это на самом деле идет только в плюс.

Московский финансовый форум начал работу на площадке Центрального выставочного зала "Манеж" 12 сентября. Он продлится два дня. Эксперты обсудят темы эффективности налоговой политики, развития финансовых рынков, совершенствования мер господдержки и стимулирования предпринимательской активности.

Ранее Собянин подписал документ, учреждающий 10 премий мэра Москвы "Лидеры цифровой трансформации". Ежегодно по миллиону рублей будет присуждаться за создание новых цифровых продуктов или сервисов, содействующих повышению эффективности функционирования отраслей экономики города. Принять участие в конкурсе смогут коллективы из трех-пяти человек старше 18 лет.