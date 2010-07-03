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Мэр Москвы

11 декабря, 22:29

Собянин рассказал о своих пожеланиях москвичам в 2020 году

мэр Москвы Сергей Собянин общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу ТВ Центр рассказал о том, что он пожелает жителям столицы в 2020 году.

"Я хочу, чтобы в следующем году у нас в Москве происходило как можно больше позитивных событий, чтобы больше было положительных эмоций, чтобы у нас все получалось, чтобы наш город процветал и развивался", – сказал мэр.

Ранее сообщалось, что Сергей Собянин выступит с ежегодным отчетом перед депутатами Мосгордумы в среду, 18 декабря.

До 13 декабря депутатские объединения подготовят вопросы, которые затем будут переданы на рассмотрение комиссии по организации работы Мосгордумы и наконец в мэрию. На то, чтобы задать вопрос, депутатам отведут не более минуты в соответствии с регламентом. От каждого объединения можно подать не более трех вопросов, причем касаться они должны важных аспектов жизни столицы.

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