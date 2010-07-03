Собянин провел личный прием граждан по поручению Путина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин провел личный прием граждан по поручению Владимира Путина. Встречи прошли в приемной российского лидера. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Первой к Собянину обратилась Надежда Камышева с просьбой комплексно благоустроить дворовую территорию в районе домов 54/1, 54А и 56 по Ленинградскому проспекту. Она уточнила, что на территории нет места, где бы могли проводить время дети и взрослые.

Мэр ответил, что даст соответствующее поручение префекту округа.

"Каждый год ремонтируем по 2–3 тысячи дворов, из них часть – комплексно абсолютно, как вы просите. Поэтому я поручу префекту вашего округа, чтобы он с вами встретился, обсудил с вами проект комплексного благоустройства вашего двора и включил его в программу будущего года", – сказал Собянин.

Также с просьбой обратилась Ирина Беликова. Она попросила помочь с вводом в эксплуатацию легкоатлетического манежа на улице Инженерной.

Мэр ответил, что даст соответствующее распоряжение, добавив, что за последние годы в городе построили около 170 спортивных объектов.

Светлана Антипова обратилась к градоначальнику с просьбой обустроить детскую площадку в Миусском сквере. Мэр пообещал решить данный вопрос.

Кроме того, мэра просили установить наружное освещение в районе Северное Измайлово, установить остановочный павильон на улице Гризодубовой. Также горожане просили установить табличку на монументе, посвященном запуску первого искусственного спутника, который находится на пересечении улицы 9-й Парковой и Сиреневого бульвара.

В 2019 году в столице в порядок привели 159 парков, большая их часть – маленькие районные площадью от пяти гектаров. Благоустроено 3,7 миллиона квадратных метров дорожек и тропинок, 20 фонтанов, установлено свыше 36,6 тысячи опор освещения и более 44,6 тысячи малых архитектурных форм, построено около 2,3 тысячи детских и спортивных площадок, высажено около 44,3 тысячи деревьев и 779 тысяч кустарников, уложено 9,13 миллиона квадратных метров газона. В следующем году реконструкция пройдет еще на 90 таких территориях.

Большое внимание в столице уделяется развитию Москвы-реки. К 2023 году планируется сделать всю территорию вдоль реки доступной для горожан и туристов. Появятся современные набережные и пешеходные зоны. За девять лет благоустроили 31 набережную. Работы завершены на протяжении 55,8 километра.

Также идет благоустройство реки Яузы – около 40% территорий, прилегающих к ней, приведено в порядок. По словам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, ожидается, что в ближайшие три года набережные реки будут полностью приведены в надлежащий вид. В следующем же году продолжится работа по созданию парка "Яуза".

Новый облик получили и 60 крупных городских пространств. Среди них площадь Киевского вокзала, улицы Остоженка, Ильинка и Рождественка с прилегающими переулками, Школьная улица, переулки в районе Патриарших прудов и театральный квартал на Чистых прудах.

В этом году в столице запустили программу "Мой район", задача которой – создать комфортную городскую среду для всех москвичей, вне зависимости от того, в какой части столицы они живут. В реализации программы участвуют все службы и ведомства города, а к 2023 году, по словам заммэра, работы будут идти на всей территории Москвы.

