Собянин выступит с ежегодным отчетом в Мосгордуме 18 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин выступит с ежегодным отчетом перед депутатами Мосгордумы в среду, 18 декабря. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на председателя столичного парламента Алексея Шапошникова.

"Дату выступления мэра на пленарном заседании в Мосгордуме определим в ближайшее время, планируется оно на 18 декабря. Будет назначено очередное заседание и внесена его повестка", – заявил глава Мосгордумы.

До 12:00 пятницы, 13 декабря, депутатские объединения подготовят вопросы, которые затем будут переданы на рассмотрение комиссии по организации работы Мосгордумы и наконец в мэрию. На то, чтобы задать вопрос, депутатам отведут не более минуты в соответствии с регламентом. От каждого объединения можно подать не более трех вопросов, причем касаться они должны важных аспектов жизни столицы.

Ранее в декабре Сергей Собянин подписал закон о бюджете столицы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. В предстоящий новый год бюджет Москвы зафиксируют на уровне 2 триллионов 798 миллиардов 726,5 миллиона рублей.

