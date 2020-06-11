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Общество

17:30

Собянин подписал закон об электронном голосовании в столице

мэр Москвы Сергей Собянин общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин подписал закон о проведении эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования. Документ опубликован на портале мэра и правительства Москвы.

Соответствующим документом регулируются отношения, возникающие в связи с проведением эксперимента по организации онлайн-голосования на выборах в органы госвласти столицы, а также на выборах в органы местного самоуправления внутригородских муниципальных образований.

Помимо этого, в законе указано, что дистанционное электронное голосование будет проходить одновременно с голосованием в традиционном формате. При этом сроки будут определены столичной избирательной комиссией.

Ранее сообщалось о том, что заявки на участие в электронном голосовании по поправкам в Конституцию подало более 500 тысяч человек.

Так, запись открыта на порталах mos.ru и gosuslugi.ru до 14:00 21 июня. Подать соответствующее заявление необходимо не ранее чем за 45 дней и не позднее чем за три дня до дня начала дистанционного электронного голосования.

Известно, что проголосовать смогут лица старше 18 лет и имеющие постоянную регистрацию в столице. После успешной авторизации на сайтах и переходе на страницу регистрации в онлайн-голосовании система самостоятельно загрузит в поле заявки данные из личного кабинета.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. Посетить участки россияне смогут в течение шести дней до основной даты голосования. На них обеспечат все необходимые требования по безопасности.

Когда нужно записаться на электронное голосование

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