Более 500 тыс человек подали заявки на участие в электронном голосовании

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Более 500 тысяч человек подали заявки, чтобы принять участие в электронном голосовании по поправкам в Конституцию. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Так, запись будет открыта на порталах mos.ru и gosuslugi.ru до 14:00 21 июня. Известно, что проголосовать смогут лица старше 18 лет и имеющие постоянную регистрацию в столице. После успешной авторизации на сайтах и переходе на страницу регистрации в онлайн-голосовании система самостоятельно загрузит в поле заявки данные из личного кабинета.

Электронное голосование стартует 25 июня в 10:00 на специально созданном портале. Москвичам надо будет авторизоваться на платформе с помощью любой из учетных записей. В дальнейшем появится страница электронного бюллетеня.

Планируется, что онлайн-голосование закончится в 20:00 30 июня. Технология блокчейна обеспечит безопасность и прозрачность электронного голосования.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля этого года. Посетить участки россияне смогут в течение шести дней до основной даты голосования. На них обеспечат все необходимые требования по безопасности.

Ранее сообщалось, что москвичи смогут проголосовать по поправкам в Конституцию на 8 участках в аэропортах. График работы участков будет таким же, как везде, – с 08:00 до 20:00.