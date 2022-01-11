Более 90% новых рабочих мест в столице создается за пределами ТТК – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице свыше 90% новых рабочих мест создается за пределами Третьего транспортного кольца (ТТК), рассказал Сергей Собянин. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

По словам градоначальника, в настоящее время на каждый метр построенного жилья приходится еще один метр новых соцобъектов и коммерческой недвижимости.

"Более 90% новых рабочих мест создается за пределами ТТК. И у многих людей появляется, наконец, реальный выбор – ездить через полгорода в центр или найти работу поближе к дому", – подчеркнул мэр.

Собянин добавил, что если застройщик будет возводить деловые центры, технопарки и другие места, в которых смогут работать люди, то платежи в бюджет будут сокращены, в том числе и на строительство жилья.

Ранее сообщалось, что с начала 2021 года в Москве ввели в эксплуатацию более 70 социальных объектов. В городе было построено 75 объектов образования, здравоохранения, культуры и спорта. При этом 60% из них возвели инвесторы.

Кроме того, с начала 2021 года инвесторы приобрели у города 1 302 объекта нежилой недвижимости. Это на 45% больше, чем в прошлом году. Как рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, спрос на столичную недвижимость со стороны инвесторов растет.