Сергей Собянин поздравил московских полицейских с профессиональным праздником

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин поздравил ветеранов и личный состав ГУ МВД по Москве с профессиональным праздником. Об этом мэр сообщил на своей странице в MAX.

"Это праздник людей чести и отваги, стоящих на страже закона. Вы самоотверженно боретесь с преступностью, обеспечиваете правопорядок, надежно охраняя покой москвичей", – отметил Собянин.

Он поблагодарил полицейских за мужество, высокий профессионализм и готовность прийти на помощь людям. Также он оценил их большой вклад в развитие Москвы как одного из самых безопасных мегаполисов мира.

"Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в службе", – резюмировал мэр.

Ранее стало известно, что старший лейтенант полиции, участковый уполномоченный по Таганскому району Москвы Тимур Орлов представит столицу в финале всероссийского конкурса "Народный участковый – 2025".

На его административном участке расположено 46 многоквартирных домов, где проживают почти 6,5 тысячи человек. С начала 2025 года полицейский рассмотрел более 400 заявлений от граждан, также им было пресечено 79 административных правонарушений и раскрыто 3 преступления.

