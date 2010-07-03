Тактовое движение на МЦК составит четыре минуты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Тактовое движение на Московском центральном кольце будет составлять четыре минуты, сообщил Сергей Собянин в эфире телеканала Россия-1.

"На второй очереди будем создавать (на МЦД. – Прим. ред.) еще дополнительные станции, переходы, так как мы сделали в МЦК: мы его запустили, затем шло и идет до настоящего времени постоянное улучшение. В том числе и изменение тактового движения. В этом году мы на МЦК переходим на четыре минуты, казалось бы, ну что там одна минута, а это 20% ускорения такта движения", – сказал мэр.

Ранее сообщалось, что в поездах МЦК могут появиться так называемые вагоны тишины. В них пассажиров будут предупреждать о необходимости отключать звук в гаджетах, а также просить не разговаривать по телефону и не слушать громкую музыку в наушниках. Голосовое информирование будет работать в обычном режиме.

Оставить своем мнение о том, нужны ли такие вагоны, москвичи могут в специальном голосовании проекта "Активный гражданин", где представлены три варианта ответа: "Да, такие "вагоны тишины" нужны", "Нет, это может создавать неудобства для меня и других жителей" и "Это должны решать специалисты".

В октябре МЦК установило новый рекорд пассажиропотока – 14,3 миллиона человек. Это максимальное количество пассажиров за месяц с момента запуска кольца в 2016 году. Всего с начала года МЦК воспользовались более 120 миллиона человек, что на 14% больше, чем за аналогичный прошлогодний период.