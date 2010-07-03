Новую зону отдыха планируют построить в Остафьеве

Фото: соцсети

Зону для семейного отдыха планируют построить в Остафьеве. Как сообщил Сергей Собянин на своей станице во "ВКонтакте", новое пространство появится в 2020 году.

"В будущем году в Остафьево планируется построить вот такое симпатичное пространство для семейного отдыха. Площадка в 1,3 гектара будет похожа на зеленый остров с маяком", – написал Собянин.

По словам мэра, новое пространство будет включать в себя несколько игровых зон: детская, на которой установят песочницу и качели, спортивная – для игр с мячом и молодежная с батутами и скейт-парком.

Фото: соцсети

Ранее сообщалось, что Парк Победы на Поклонной горе планируют благоустроить до конца года. Специалисты специально выбрали осенний сезон для работ, поскольку именно в это время в парке не так много посетителей.

В рамках работ запланировано привести в порядок центральную аллею и площадь Стеллы у музея Великой Отечественной войны. Сейчас эта территория временно закрыта, но пройти к музею можно обходными путями.

Кроме того, в 2020 году завершат благоустройство Северного речного вокзала. Реставраторы восстановят здание в соответствии с его историческим обликом и сделают доступным для посетителей круглый год.