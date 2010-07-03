Собянин осмотрел ход благоустройства Парка Победы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин осмотрел ход работ по благоустройству Парка Победы на Поклонной горе.

"Поклонка" – одно из самых любимых мест москвичей. Чуть меньше десяти миллионов человек каждый год посещает ее. В следующем году мы отмечаем 75-летие Победы, значит Поклонную гору, Парк Победы надо привести в порядок, поэтому здесь развернуты масштабные работы", – цитирует Агентство "Москва" мэра.

Сейчас рабочие перекладывают инженерные сети, восстанавливают брусчатку.

"В ближайшие недели "Поклонка" будет выглядеть уже достойно, так, чтобы в следующем году можно было отпраздновать 75-летие Победы", – заключил Собянин.

Специалистам предстоит привести в порядок центральную аллею и площадь у Центрального музея Великой Отечественной войны. Эта территория для посетителей временно закрыта. По периметру смонтируют ограждение, а для пешеходов сделают пути обхода, чтобы можно было пройти к музею.

В парке обновят все инженерные коммуникации, займутся элементами архитектурно-художественной подсветки и наружного освещения, отремонтируют дорожное покрытие, парапеты и ступени лестничных маршей, обустроят дорожно-тропиночную сеть. Проведут также и реставрационные работы.

Прошлой зимой специалисты ГБУ "Гормост" отремонтировали фонтанный комплекс "Годы войны", состоящий из пяти гидрокаскадов: занимались чашами, гранитной облицовкой, асфальтовым покрытием и газонами на прилегающих территориях.

Ранее сообщалось, что в столице завершился очередной сезон благоустройства. В текущем году работы проводились почти на четырех тысячах территорий города. За девять лет в Москве привели в порядок 700 общественных пространств. В этом году в городе появилось 139 парков, скверов и рекреационных зон. К концу года в столице будет насчитываться уже более 730 благоустроенных территорий общей площадью свыше 16,2 тысячи гектаров.

