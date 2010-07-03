Очередной сезон благоустройства завершили в столице

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В столице завершился очередной сезон благоустройства. В текущем году работы проводились почти на четырех тысячах территорий города, сообщил Сергей Собянин в своем личном блоге.

Как отмечается, в столице благоустроили парки, дворы, улицы.

"Основные работы по благоустройству шли за пределами Садового кольца. В историческом центре мы привели в порядок лишь несколько улиц, которые по разным причинам не вошли в программу прошлых лет. Одна из них – Остоженка", – говорится в сообщении.

Собянин отметил, что на Остоженке появились новые мощеные тротуары, фонари в историческом стиле, чистые фасады домов, безопасные сходы с тротуаров, парковочные карманы.

По словам мэра, улица стала уютнее и удобнее для москвичей и туристов, которые любят бывать на одной из самых красивых улиц исторического центра города.

Также появился новый сквер между Мансуровским и Еропкинским переулками. В ближайшее время там планируют установить урны и лавочки.

За девять лет в Москве привели в порядок 700 общественных пространств. В этом году в городе появилось 139 парков, скверов и рекреационных зон. К концу года в столице будет насчитываться уже более 730 благоустроенных территорий общей площадью свыше 16,2 тысячи гектаров.

Большинство благоустроенных территорий находится на юге столицы. В этом году там привели в порядок 20 парков и 4 водных объекта. На западе столицы благоустроили 17 зеленых зон и один пруд. Третье место делят Юго-Восточный и Северо-Западный округа. Там сдали по 14 объектов.

В сентябре завершилось благоустройство территории Парка Победы в Зеленограде. Там появился живописный прогулочный маршрут. Центральным элементом территории стал Большой городской пруд, с одной стороны которого разместился обновленный Парк Победы, а с другой – Дендропарк.