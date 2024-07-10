Собянин: более 5 млн гостей побывали в пространстве Москвы на выставке "Россия"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Более 5 миллионов гостей побывали в пространстве Москвы на выставке-форуме "Россия", которая прошла на 75 объектах ВДНХ, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр уточнил, что к открытию выставки был обновлен павильон "Макет Москвы" и созданы новые – "Атом" и "Дом Российской кухни". Достижения столицы демонстрировались в павильоне № 75, который был накрыт инновационным медиакуполом.

По словам Собянина, каждый посетитель мог найти на выставке что-то интересное. Так, гости форума могли прогуляться с аудиогидом, посмотреть цифровое шоу об истории Москвы или погрузиться в традиции "Московского чаепития". Также им была доступна возможность посещать утренние тренировки от "Спортивных выходных".



Градоначальник напомнил, что в ходе выставки эксперты обсуждали с гостями актуальную повестку. Поднимались вопросы о мировых трендах благоустройства, стартапах и составляющих умного города, а также арт-ландшафтах и многом другом.

Пространство столицы посещали иностранные делегации, участники Всемирного фестиваля молодежи и бизнес-миссии от Калининграда до Владивостока. Кроме того, туда приходили известные актеры, спортсмены и музыканты. Побывали в московском пространстве и рядовые туристы.



Собянин обратил внимание, что технологическим партнером выставки стал туристический сервис Russpuss. На стойке "Москва – город твоих путешествий" гости могли составить персональный тур по столице и распечатать открытки. В пространстве Москвы также была организована XR-зона, где за время проведения форума на фоне достопримечательностей города посетители записали свыше 32 тысяч видеороликов.

Ранее Владимир Путин заявлял, что международная выставка "Россия" вызвала огромный интерес. По словам российского лидера, по прошествии восьми месяцев форум посетили около 18,5 миллиона человек. При этом 7,5 миллиона человек пришли на нее после решения о продлении.