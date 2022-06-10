Собянин утвердил проекты реорганизации промзон Южное Бутово и Автомоторная

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин принял решение о комплексном развитии бывших промзон Южное Бутово и Автомоторная, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Бывшая промзона Южное Бутово расположена на юго-западе города между Варшавским шоссе, улицей 2-я Мелитопольская и путями второго Московского центрального диаметра (МЦД-2). В настоящее время там находятся устаревшие склады, офисы и автостоянка.

"В ходе реорганизации на территории бывшей промзоны планируется разместить промышленные и общественно-деловые объекты, в том числе научные, культурные и спортивные центры, офисы, магазины, банки, кафе и гостиницы", – говорится в сообщении.

Предполагается, что после реорганизации там появится более 6,3 тысячи рабочих мест. Объем инвестиций в проект может составить 24,6 миллиарда рублей.

Бывшая промзона Автомоторная находится на севере Москвы в Головинском районе. Границы территории промзоны проходят по улице Автомоторной и улице Онежской, СВХ, 3-му Лихачевскому переулку и Лихоборской набережной. На сегодняшний день там расположены устаревшие склады и автомастерские, отметили в пресс-службе.

Уточняется, что в ходе реализации проекта в бывших промзонах планируют возвести жилые кварталы, промышленные и общественно-деловые объекты, в том числе учреждения образования и здравоохранения, а также культурные и спортивные центры.

"Градостроительный потенциал участка превышает 1,9 миллиона квадратных метров, в результате реализации проекта будет создано свыше 10 тысячи рабочих мест. Предполагаемый объем инвестиций – свыше 300 миллиардов рублей", – говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что комплексное развитие территорий бывших промзон и неиспользуемых территорий столицы в рамках проекта "Индустриальные кварталы" позволит городу получить около 550 тысяч рабочих мест, а городской бюджет дополнительно получит порядка 3 триллионов рублей в виде налоговых поступлений.

Ранее сообщалось, что столичные власти одобрили проект комплексного развития территории вблизи Кусковского лесопарка в Новогирееве. Там появится еще один индустриальный квартал. Всего на его территории построят 250 тысяч квадратных метров недвижимости, из которых 142 тысячи будут жилыми.

До этого стало известно, что индустриальный квартал появится на участке бывшей промзоны Кирпичные улицы недалеко от Измайловского парка. На нем планируется возвести почти 98 тысяч квадратных метров недвижимости, в том числе 93 тысячи квадратных метров жилья. Для горожан там создадут свыше 250 новых рабочих мест.

