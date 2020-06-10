Собянин открыл сезон фонтанов в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин принял участие в церемонии запуска сезона фонтанов в столице, которая прошла в парке Победы на Поклонной горе.

"Плохая погода в Москве закончилась, наступило настоящее лето, и к москвичам вернулись московские фонтаны, которые являются символом города, символом хорошего настроения, и сегодня все 600 московских фонтанов снова заработали", – приводит Агентство "Москва" слова градоначальника.

Уточняется, что сезон фонтанов в столице продлится до 1 октября. При этом в случае хорошей погоды их работа может быть продлена.

Фонтанный комплекс "Годы войны" создан по проекту Зураба Церетели и открыт 9 мая 1995 года в день 50-й годовщины Победы. Основной каскад фонтанов находится на главной аллее и протягивается на несколько сотен метров от входной площади до монумента Победы. Слева от главного монумента расположены еще три чаши фонтана. В 2018-2019 годах был проведен капитальный ремонт коллектора и чаш фонтана на главной аллее парка.

Всего в столице работает около 600 фонтанов, бассейнов и других водных устройств. 349 из них эксплуатируют префектуры и жилищные организации, 161 – коммерческие структуры. 90 наиболее значимых фонтанов находятся в ведении ГБУ "Гормост".

Самыми популярными фонтанами столицы считаются сооружения на Манежной площади, фонтан-ротонда "Александр и Натали" у Никитских Ворот, фонтан "Похищение Европы", расположенный на площади Европы перед Киевским вокзалом, фонтаны на ВДНХ, "Музыка славы" у станции метро "Кузьминки", "фонтан-памятник 300-летию Российского флота" на Москве-реке, "Пушкинский" на одноименной площади, а также плавающие фонтаны на Водоотводном канале и светодинамический фонтан в государственном музее-заповеднике "Царицыно".

Открытию сезона фонтанов предшествует большая подготовительная работа. Работники ГБУ "Гормост" и других эксплуатирующих организаций проводят очистку чаш фонтанов от скопившегося снега, льда и мусора, проверяют лампы подсветки и трубы, сообщается в материале пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Перед запуском чаши промываются смесью воды и специального шампуня. Подаваемая под высоким давлением, она безвредна для мозаики и гранита. Далее осуществляется монтаж и регулировка оборудования светильников и форсунок. Последний этап перед запуском – контроль и наладка уже с чистой водой. Процесс подготовки к пуску больших фонтанов занимает до 20-25 дней.

С 9 июня в Москве был отменен режим самоизоляции, пропускной режим и график прогулок. Отказ от таких мер стал возможен благодаря снижению количества новых случаев коронавирусной инфекции.

Также в столице возобновили работу салоны красоты, ветеринарные клиники, кадровые агентства, театры, цирки и концертные залы. Кроме того, москвичи снова смогут посещать кладбища.

При этом в Москве сохраняется предписание об обязательном ношении средств индивидуальной защиты в общественных местах. Горожане должны соблюдать безопасное расстояние между собой и не пренебрегать ношением масок и перчаток.