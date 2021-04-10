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Город

21:46

Собянин пригласил москвичей на городской субботник 24 апреля

мэр Москвы город

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мэр столицы Сергей Собянин пригласил москвичей принять участие в едином городском субботнике, который пройдет 24 апреля 2021 года.

Он рассказал, что после зимы все нуждается в генеральной уборке и приведении в нормальное состояние – подъезды, входные группы, газоны, дорожки, спортплощадки. При этом закончить огромную работу предстоит до 1 мая.

"Мы надеемся на помощь горожан, 24 апреля будет единый городской субботник, так что, пожалуйста, можно всем поучаствовать", – сказал Собянин в интервью на телеканале "Россия 1".

Ранее мэр поручил завершить уборку Москвы не позднее 30 апреля. За месяц работникам предстоит убрать внутридворовые территории, жилищный фонд, дороги и дорожно-транспортную инфраструктуру. Кроме того, им предстоит уборка инженерных сооружений и объектов монументального искусства.

Официально месячник по благоустройству стартовал в городе 1 апреля, однако приводить столицу в порядок начали еще в марте. Тогда вывозили остатки снега, очищали дворовые территории и проводили локальный ремонт дорог.

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