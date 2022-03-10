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11:29

Собянин утвердил проект дороги к поликлинике в Кокошкине

мэр Москвыгород

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин утвердил проект дороги к поликлинике в поселении Кокошкино. Мэр Москвы подписал соответствующее постановление.

Новая дорога будет двухполосной. Ее длина составит 360 метров.

Помимо прочего, будет реконструирован прилегающий участок Кокошкинского шоссе длиной 90 метров. Также в рамках проекта отремонтируют тротуары, поставят светофоры, обустроят остановку общественного транспорта и парковки.

Дополнительно на участке появятся пешеходные дорожки и переходы.

На строительство новой дороги будут выделены средства из бюджета города в рамках адресной инвестиционной программы Москвы на 2021–2024 годы.

Ранее заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что в Москве в 2022 году благоустроят Волоколамское шоссе и прилегающие территории. Он подчеркнул, что на данный момент дорога является одной из ключевых столичных магистралей, проходящей через пять районов. В пешей доступности от шоссе живут более 190 тысяч человек.

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