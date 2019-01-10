Движение по Тушинскому тоннелю будет запущено до 18:30

Коммунальщики начали промывать Тушинский тоннель столицы, затопленный после прорыва дамбы Канала имени Москвы. Движение на участке Волоколамского шоссе собираются запустить с 18:00 до 18:30, написал Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Глава города подчеркнул, что специалисты заканчивают противоаварийные работы по основному ходу тоннеля.
Тем временем в столичном Центре организации дорожного движения уточнили, что сначала поедет городской транспорт, а затем пустят остальных автомобилистов.
Началась промывка тоннеля. Движение планируется запустить в ближайшие 20-30 минут. Сначала поедет городской транспорт, затем пустят всех. pic.twitter.com/rlIu8A2ebx
В настоящее время поток воды, которая в течение дня прибывала на трассу, уже сумели остановить. По состоянию на 16:30 уровень воды в межбьефовом пространстве над тоннелем составлял около одного метра.
Как отметил руководитель ФГБУ "Канал имени Москвы" Герман Елянюшкин, пока рано давать оценку случившегося, поскольку речь идет о непростом транспортном и гидротехническом узле.
По одной из версий, причиной ЧП могли стать проводившиеся в 2003 году работы при расширении Волоколамского шоссе и строительстве нового автомобильного тоннеля.
Затопление тоннеля произошло в четверг утром. Из-за инцидента полиции пришлось ввести несколько рубежей отвода транспорта на Волоколамском шоссе. На площадке был организован оперативный штаб, который возглавил заместитель мэра Петр Бирюков.
На время проведения работ пассажирам наземного транспорта рекомендовали искать маршруты объезда перекрытого участка Волоколамского шоссе.
Маршруты автобусов по Волоколамскому шоссе временно изменены
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