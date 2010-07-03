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Общество

13:14

Около 60 тыс человек посетили с начала года компании в "Дни без турникетов"

мэр Москвы Сергей Собянин город общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С начала текущего года различные столичные компании в рамках проекта "День без турникетов" посетили около 60 тысяч человек, сообщил Сергей Собянин.

"За этот год около 60 тысяч человек увидели изнутри, как работают московские технопарки, аэропорты Шереметьево и Домодедово, "Союзмультфильм", "Яндекс", "Мэйл.ру", "Лаборатория Касперского", кузнечная мастерская и многое другое", – написал мэр на своей странице во "ВКонтакте".

Собянин отметил, что это и экскурсия, и возможность выбрать профессию.

В 2020 году первая столичная акция "День без турникетов" пройдет с 13 по 15 февраля. Ее приурочат ко Дню программистов, который приходится на 14 февраля.

Акция "День без турникетов" впервые прошла в Москве в 2012 году. Тогда восемь предприятий посетило около 600 человек. С тех пор ее участниками стали более 60 тысяч человек и 100 инновационных производств столицы.

В 2018 году прошло пять таких акций, в которых участвовали 120 компаний и около 50 тысяч горожан. Столичные власти интересуются мнением жителей: перед акциями их просили голосовать за желаемые форматы и выбирать, кого они желают увидеть.

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