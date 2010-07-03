В Москве выбрали лучших гидов-переводчиков и экскурсоводов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столице выбрали лучших гидов-переводчиков и экскурсоводов в рамках отраслевого конкурса профессионального мастерства "Московские мастера", сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу комитета по туризму Москвы.

В конкурсе соревновались аккредитованные гиды-переводчики и экскурсоводы. Оценивали их работу представители комитета по туризму Москвы и Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров.

Участники конкурса должны были провести обзорно-тематическую экскурсию "Москва XXI века: от замыслов к воплощению". Победителем в номинации "Лучший гид-переводчик" стала Алеся Денькова-Герасимова. Второе место заняла Аюша Цырендоржина, третье – Олеся Якобсонс.

Лучшим экскурсоводом признали Ладу Грехову. Второе место досталось Ирине Горбатенковой, третье – Яне Малининой. Награждение лауреатов состоится в Московском концертном зале "Зарядье" 6 сентября.

В столичных парках установят плакаты с QR-кодами маршрутов портала "Узнай Москву". Отсканировав информационную метку, можно узнать о прогулке по парку. Первый такой плакат уже появился в "Эрмитаже".