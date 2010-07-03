"День без турникетов" завершится экскурсиями и концертами 30 и 31 августа

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В столице на 30 и 31 августа запланированы дополнительные мероприятия, завершающие августовскую акцию "День без турникетов", – москвичей ждут экскурсии, мастер-классы, выставки и музыкальные выступления. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Утром в пятницу на смотровой площадке Panorama 360 выступят музыканты школы Маскелиаде: электро-поп-исполнительница Вика Пестрова, арт-поп-дуэт Hristina, а также Даша Аврамова, синтезирующая в своем творчестве жанры инди-попа и фанка. Вечером в технопарке "Нагатино" состоится оперный концерт солистки Государственного музыкального-педагогического института имени Ипполитова-Иванова Даяны Осадиайе.
Кроме того, 30 и 31 августа в детском технопарке "Инжинириум" можно будет посетить интерактивную инсталляцию художника Михаила Медведева "Космос-дуршлаг", где из бытовых предметов создан образ единого космического пространства.
В мастерской "Первая кузня", технопарке "Слава", комплексе Cyberspace и детских технопарках "Байтик" и "Москва" пройдут экскурсии, а в технопарках "Инжинириум", "Вертикальный взлет" и детском технопарке равных возможностей РГСУ запланированы мастер-классы по освоению профессий будущего.
Как отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, в заключительные дни лета москвичи смогут увидеть, как творческая среда меняет городские пространства, а также узнать, как создаются решения экономического и культурного значения.
Зарегистрироваться можно на сайте акции.
Акция "День без турникетов" впервые прошла в Москве в 2012 году. Тогда восемь предприятий посетило около 600 человек. С тех пор ее участниками стали более 60 тысяч человек и 100 инновационных производств столицы.
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