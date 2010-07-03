Плакаты с QR-кодами маршрутов проекта "Узнай Москву" появятся в парках

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столичных парках появятся плакаты с QR-кодами маршрутов портала "Узнай Москву". Отсканировав информационную метку при помощи гаджета, можно попасть на страницу с описанием прогулки по парку. Об этом говорится на портале мэра и правительства.

Первый такой плакат уже размещен в "Эрмитаже". Прогулка по саду займет полчаса. Маршрут включает восемь точек, которые обозначены на интерактивной карте.

"Здесь выступали известные советские и российские артисты, проходили фестивали, ставились спектакли. Своей театральной историей "Эрмитаж" знаменит отдельно, поэтому символично, что именно с него в Год театра начинается цикл парковых маршрутов портала "Узнай Москву", – рассказала заместитель мэра Наталья Сергунина.

Портал "Узнай Москву" продолжает спецпроект "Москва театральная", приуроченный к Году театра в России. Прогуляться по столице приглашает народный артист России Сергей Гармаш, который рассказывает о своих любимых местах и улицах города. Во время экскурсии можно узнать, на какой улице находилось кафе, в котором в студенческие годы подрабатывал Гармаш, и где снималась одна из основных сцен фильма "Мастер и Маргарита", в котором актер сыграл Ивана Бездомного.

Ранее сообщалось, что на портале "Узнай Москву" появился маршрут, посвященный 83-летию со дня основания киностудии "Союзмультфильм". Он получил название "Москва в мультфильмах. От Пушкинской площади до Лубянки".

Также на портале "Узнай Москву" появились виртуальные экскурсии по историческим зданиям столицы. В обновленной версии сайта доступны шесть туров. Пользователи могут осмотреть интерьеры Петровского путевого дворца, особняка Смирнова на Тверском бульваре, Ново-Екатерининской больницы, Дома Пашкова на Воздвиженке, гостиниц "Метрополь" и "Ленинградская" в одной из сталинских высоток.

Приложение "Узнай Москву" – интерактивный гид по столичным достопримечательностям. В нем описаны более 1,3 тысячи зданий, 610 памятников, 69 музеев и собраны сведения о 207 исторических личностях.

