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Общество

17:20

Команда технополиса "Москва" завоевала девять медалей чемпионата WorldSkills

общество технологии

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Участники команды технополиса "Москва" стали обладателями 9 медалей VI Национального чемпионата WorldSkills Hi-Tech 2019. Соревнования проходили в Екатеринбурге с 30 октября по 1 ноября, как сообщили на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Технополис выставил на турнир более 30 молодых специалистов в 14 компетенциях основной категории и 9 компетенциях junior. Первое место на WorldSkills Hi-Tech 2019 заняли Егор Верхотуров (номинация "Полимеханика и автоматизация") и Александра Головкевич ("Интернет-маркетинг"). Награды также получили Марк Филанд, Никита Михайлов, Максим Калугин, Анастасия, Анастасия Артемьева, Анастасия Кузнецова, Александр Пивоваров и Алексей Тамбовцев.

"Наша политика уже приносит свои плоды: девять медалей в общем зачете — достойный результат, поздравляю победителей и призеров! Уверен, победа в ключевых компетенциях — это отличный старт для карьеры", – заявил генеральный директор "Москвы" Игорь Ищенко.

Напомним, что технополис "Москва" имеет статут особой экономической зоны.

В октябре этого года прошел уже ставший традиционным "День без турникетов". Жители и гости столицы могли бесплатно, по предварительной регистрации, побывать в технопарках и узнать, как они устроены изнутри.

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