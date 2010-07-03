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Общество

17:18

Около 5 тысяч человек участвовали в акции "День без турникетов"

город общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Вторая осенняя акция "День без турникетов" прошла в Москве, в ней участвовали порядка пяти тысяч человек. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Темой мероприятия стала рабочая среда. Для гостей организовали более чем 30 площадок. Среди них были крупные ремесленные мастерские, дизайнерские компания и детские технопарки.

В детском технопарке "Кулибин Про" состоялся интерактивный мастер-класс, на котором можно было управлять симулятором полетов. Желающим дали возможность познакомиться с техникой пайки и сборки комплектующих для дронов.

На площадке "Карфидов Лаб", специализирующейся на консалтинговых и дизайнерских услугах, рассказали об основных направлениях работы студии – от прототипирования до разработки. Посетители узнали историю создания факела для зимней Олимпиады 2014 года в Сочи.

В школе "Основатель" на базе РАНХиГС провели мастер-класс "Основы предпринимательства и секреты успешного проектирования будущего". А в "Карамельной мануфактуре" обсуждались особенности работы карамелье.

Такие акции в Москве устраивают с 2012 года. На первую пришли порядка 600 человек. С тех пор участниками стали свыше 100 тысяч человек и более 200 инновационных производств.

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