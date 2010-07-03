За год число электробусов в Москве вырастет до 600

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

До конца 2020 года по столице будут курсировать 600 электробусов, сообщил Сергей Собянин в своем Twitter.

По его словам, уже сегодня в Москве больше электробусов, чем в других европейских столицах.

"Собранный в России экологичный транспорт работает сейчас на 18 маршрутах. Планируем, что до конца декабря в столице будет 300 электробусов, а до конца следующего года – 600", – подчеркнул мэр.

2 декабря в столице заработал еще один электробусный маршрут. Электробусы начали курсировать по маршруту № т17, который проходит от Киевского вокзала до станции метро "Озерная". 18 ноября электробусы начали работать на маршруте № 205к – от Киевского вокзала до улицы Довженко.

Всего по городу курсируют 260 электрических автобусов. Каждый день ими пользуются около 150 тысяч пассажиров. С начала работы в Москве электробусы перевезли 19 миллионов человек. Они вмещают 85 пассажиров и имеют 30 и более посадочных мест.

В электробусах предусмотрен низкий уровень пола, они оснащены системами климат-контроля и видеонаблюдения. В салоне располагаются медиаэкраны, USB-слоты для зарядки мобильных устройств. Запас энергии машины пополняют на конечных станциях за 6–12 минут. Без подзарядки электробус может проехать 40–50 километров. Поставщики – КамАЗ и ГАЗ – отвечают за полную функциональность транспорта и зарядной инфраструктуры в течение 15 лет.

