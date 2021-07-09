В Москве выдали около 3 млн QR-кодов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве выдали порядка трех миллионов QR-кодов для посещения кафе и мероприятий, рассказал Сергей Собянин на президиуме Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

"За последние недели мы выдали около 3 миллионов QR-кодов, по которым сегодня разрешен вход в кафе и рестораны, граждане запрашивают в сутки около четверти миллиона QR-кодов. Система, конечно, не идеальна, тем не менее заработала, и она дает свои результаты", – заявил мэр.

Ранее мэр города продлил возможность посещения летних веранд ресторанов без QR-кодов до 1 августа. По словам Собянина, ситуация с коронавирусом в столице постепенно стабилизируется. Москвичи стали ответственно относиться к вакцинации.

