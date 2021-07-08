В столице работают более 7,8 тыс "бесковидных" кафе и фуд-кортов – власти

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Первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк рассказал, что в столице на "бесковидный" формат работы перешли более 7,8 тысячи точек общественного питания, пишет ТАСС.

"О работе в "бесковидном" формате заявили на i.moscow более 7,8 из 15,6 тысячи заведений общественного питания, в том числе рестораны, кафе, фуд-корты, бары, караоке и так далее. Так, зоны COVID-free появились в каждом районе Москвы", – рассказал он.

С 28 июня заведения общественного питания Москвы начали работать в "бесковидном" формате. Рестораны и кафе могут принимать только гостей, привившихся от коронавируса либо переболевших COVID-19 в течение последних шести месяцев.

Для этого посетители должны предъявить QR-код, содержащий информацию о вакцинации, пройденном ПЦР-тестировании, тесте на антитела или перенесенной болезни.