Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин рассказал о городских мерах поддержки ветеранов Великой Отечественной войны.



"Каждый день город окружает ветеранов Великой Отечественной войны вниманием, теплом и поддержкой. Соцработники становятся для них и помощниками по хозяйству, и близкими людьми. С ними делятся историями, рассказывают о семье, показывают фронтовые письма и медали", – написал мэр столицы в своем телеграм-канале.



Градоначальник отметил, что при желании ветеранам также выдается специальный телефон с "тревожной кнопкой", с помощью которого можно всегда оставаться на связи со специалистом.



Кроме того, ветеранов, которые живут одни, поддерживает служба патронажа и сиделок при Московском Доме ветеранов войн и Вооруженных Сил.

"Они проводят с ветеранами целый день – 8–10 часов. Следят за здоровьем, помогают в быту, общаются", – поделился мэр.



Помимо этого, ветеранам организовывают отдых в пансионатах, в том числе в "Никольском парке" в Зеленограде, где работает уникальный проект по гериатрической реабилитации, и в центре имени В.Г. Михайлова, где ветераны проходят медико-социальную реабилитацию при патологиях опорно-двигательного аппарата.



Ранее Собянин поздравил ветеранов и жителей Москвы с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Мэр отметил, что в мае 1945 года завершилась самая страшная война в истории человечества. Также градоначальник подчеркнул, что россияне всегда будут помнить и чтить подвиг ветеранов.