Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин принял участие в параде Победы на Красной площади.

"Каждый раз во время Парада меня переполняет чувство гордости за страну, за подвиг нашего народа. С глубочайшим уважением наблюдаю за тем, как ветераны, стоя, встречают Знамя Победы", – написал мэр столицы в своем телеграм-канале.



Градоначальник напомнил, что 24 июня 1945 года по Красной площади впервые прошли примерно 35 тысяч советский военнослужащих и 1850 единиц техники. Завершали же торжественный парад 200 солдат. Они несли трофейные знамена, которые были захвачены в боях с гитлеровской армией, после чего бросали их к подножию Мавзолея.



"Сегодня состоялся 80-й юбилейный Парад Победы. В нем приняли участие представители всех наших Вооруженных Сил, демонстрируя мощь и готовность защищать Родину, а также те, кто солидарны с нашей страной, с уважением и почтением относятся к этому большому дню – Дню Великой Победы", – подчеркнул Собянин.



По его словам, парад оказался настоящим праздником силы и единства, где каждый участник и зритель почувствовал особую связь времен и поколений.



"Низкий поклон и спасибо за жизнь, наши дорогие ветераны. Мы всегда будем помнить и чтить ваш подвиг. С праздником! С Великой Победой!" – поздравил Собянин.

Парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне прошел на Красной площади 9 мая. Под оркестр, исполняющий "Священную войну", внесли государственный флаг Российской Федерации и Знамя Победы.

В параде принимали участие более 11 тысяч военнослужащих, среди которых 1,5 тысячи – участники специальной военной операции. Командовал парадом главнокомандующий Сухопутными войсками России Олег Салюков, принимал его министр обороны РФ Андрей Белоусов.