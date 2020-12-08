На юго-востоке Москвы будет создан флагманский центр "Мои документы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Флагманский центр "Мои документы" с 62 приемными окнами планируют открыть в одном из корпусов ТРЦ "Город" на Рязанском проспекте. Соответствующее решение принял Сергей Собянин.

В нем москвичи также смогут воспользоваться услугами медицинского кабинета "Мое здоровье", туристического бюро "Мои путешествия", фотоателье "Мое фото" и посетить зону общественного питания и отдыха "Мое кафе". Кроме того, на 2-м этаже паковочной зоны ТРЦ инспекторы ГИБДД проведут осмотр автомобилей. В флагмане будет предоставляться услуга от МИД России "Консульская легализация документов".

Кроме того, городской центр "Мои документы" появится в Щербинке в ТЦ "Галерея Щербинка". Помимо получения полного перечня услуг, здесь можно будет попасть на прием к сотрудникам отдела по вопросам миграции ГУ МВД России по Москве.

Ранее сообщалось, что флагманский центр "Мои документы" откроют на востоке Москвы. В центре будет работать 84 окна приема, а также дополнительные сервисы: медицинский кабинет "Мое здоровье", туристическое бюро "Мои путешествия", фотоателье "Мое фото", зона общественного питания и отдыха "Мое кафе".