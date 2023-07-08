Сергей Собянин рассказал, как московские компании выходят на экспорт при поддержке города

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Столичный бизнес развивает торговое сотрудничество с Китаем, Бразилией, Алжиром, Индией, странами СНГ и другими международными регионами, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



По его словам, с начала текущего года при поддержке города внешнеторговые контракты заключили более 150 московских компаний, причем больше трети из них впервые вышли на экспорт.



Мэр отметил, что предприятия воспользовались инструментами Московского экспортного центра. Они рассчитаны как на опытных, так и на начинающих экспортеров.

Ранее в Москве начался прием заявок на участие в акселерационной программе "Экспортеры 2.0". Организатором проекта выступает Московский экспортный центр (МЭЦ). Выпускники седьмого потока программы ранее направили за границу товары на сумму более 500 миллионов рублей.

В ходе обучения предпринимателям расскажут, как просчитать рентабельность продукта, учесть работу конкурентов и оценить спрос на экспортные товары за рубежом. Столичные власти компенсируют 85% от стоимости обучения.

До этого стало известно, что за год бизнес Москвы подписал контракты с партнерами из 26 дружественных стран. В выходе на международные рынки предпринимателям помогает МЭЦ. В этом году он организовал участие столичных компаний в выставках в ОАЭ, Иране, Турции, Марокко и других странах.



Собянин рассказал, как IT-компании Москвы выходят на зарубежные рынки при поддержке МЭЦ