Москва заключила соглашение в сфере делового туризма с профильной ассоциацией из Индии

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москва заключила соглашение в сфере делового туризма с профильной ассоциацией индийских MICE-агентов. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"Индия – один из значимых партнеров Москвы в сфере гостеприимства, и мы заинтересованы в развитии наших отношений. Участники бизнес-миссии провели 1,3 тысячи переговоров и были тепло встречены зарубежными коллегами", – сообщила заммэра.

По словам Сергуниной, соглашение позволит укрепить сотрудничество и увеличить турпоток из Индии в РФ. В рамках договора представителей индийской туристической отрасли начнут обучать, после чего они станут амбассадорами Москвы в своей стране.

В 2022 году Индия стала лидером по количеству туристов, посетивших Москву. Самыми популярными стали деловые поездки. Общая сумма потраченных ими средств составила почти 170 миллиардов рублей. В бюджет города из этих средств поступило 23 миллиарда рублей.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что столичные индивидуальные предприниматели (ИП) стали чаще выходить на зарубежные рынки. В 2022 году число экспортеров увеличилось 2,5 раза. В бизнес-вопросах предпринимателям оказывает поддержку Московский экспортный центр (МЭЦ).

