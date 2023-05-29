Собянин подвел итоги Московской недели предпринимательства

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Свыше 50 тысяч человек посетили Московскую неделю предпринимательства. Ее открыл двухдневный форум, где представители бизнеса, власти, банков и корпораций поговорили о новых экономических условиях и трендах будущего, написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



Так, город предложил два новых проекта для столичных компаний. Первый – конкурс "Лучший работодатель среди локальных брендов Москвы" от проекта "Сделано в Москве" и платформы SuperJob. Второй – платформа "БизнесМаркет". Проект включает в себя все необходимые предпринимателям инструменты.



"Впервые в рамках программы прошел форум Moscow Export Day. Эксперты по внешней экономике, предприниматели и наши партнеры из Аргентины, Мексики, Вьетнама, Индонезии и других стран обсудили новую логистику, перспективы экспорта московских товаров, услуг и так далее", – поделился Собянин.

По словам градоначальника, в центральном парке "Сколково" прошла крупнейшая в СНГ технологическая конференция для инновационных стартапов StartUp Village. Там 40 компаний Москвы показали новые технологии в сфере виртуальной реальности, электротранспорта, медицины и иных направлений.



В рамках программы по всей столице работали ярмарки товаров участников "Сделано в Москве", а в "Технограде" на ВДНХ свои первые продажи сделали старшеклассники и студенты. На финальном этапе Московской недели предпринимательства открылся бесплатный фестиваль науки и технологий Geek Picnic. Все желающие общались с учеными, разработчиками и успешными бизнесменами, заключил Собянин.

Ранее мэр рассказал, что столичные IT-компании предоставляют свои услуги в других государствах при поддержке Московского экспортного центра (МЭЦ). Их разработки приобретают в ОАЭ, Индии, Египте, ЮАР, Саудовской Аравии, Сербии и других странах.