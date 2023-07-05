Фото: портал мэра и правительства Москвы/департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы

В Москве начался прием заявок на участие в акселерационной программе "Экспортеры 2.0". Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Организатором проекта выступает Московский экспортный центр (МЭЦ). Выпускники седьмого потока программы ранее направили за границу товары на сумму более 500 миллионов рублей.

"Участники программы уже работают в странах СНГ, Турции, Аргентине, Сербии, Таиланде и других государствах. Эксперты помогли им сформировать экспортную стратегию и быстрее выйти на глобальный уровень", – цитируют Сергунину на портале мэра и правительства Москвы.

В ходе обучения предпринимателям расскажут, как просчитать рентабельность продукта, учесть работу конкурентов и оценить спрос на экспортные товары за рубежом. Столичные власти компенсируют 85% от стоимости обучения.

Стать участниками программы могут физические или юридические лица, имеющие продукт или услугу для продажи за рубежом. Предприниматели не должны иметь задолженности более 100 тысяч рублей и обязаны иметь регистрацию в Москве не менее шести месяцев.

Заявки на новый поток обучения будут принимать до 8 августа.

До этого стало известно, что за год бизнес Москвы подписал контракты с партнерами из 26 дружественных стран. В выходе на международные рынки предпринимателям помогает МЭЦ. В этом году он организовал участие столичных компаний в выставках в ОАЭ, Иране, Турции, Марокко и других странах.



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