Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

15:04

Собянин открыл пешеходный переход с траволаторами к парку "Остров мечты"

мэр Москвы Сергей Собянин город парки

15:04

Поделиться в социальных сетях:

Фото: Агентство "Москва"

Сергей Собянин открыл надземный пешеходный переход с траволаторами, связывающий станцию метро "Технопарк" со строящимся тематическим парком развлечений "Остров мечты".

"Понятно, что этот объект привлечет десятки тысяч посетителей ежедневно, и очень важно, какой будет транспортная инфраструктура. Поэтому столько времени мы уделяем вопросам ее развития. Речь идет о том, что мы запустили метро "Технопарк", сегодня запускаем траволатор – пешеходный переход на "Остров мечты", – сказал мэр.

Пешеходный переход с траволаторами начали строить в апреле прошлого года. Он является частью проекта создания транспортно-пересадочного узла "Технопарк".

Главной особенностью перехода, отличающей его от аналогичных сооружений на других магистралях города, являются траволаторы длиной 60 метров, установленные в рукаве, ведущем к "Острову мечты".

"Остров мечты" в Нагатинской пойме станет первым крытым тематическим парком в России. Он разместится на месте заброшенного парка 60-летия Октября.

Предполагается, что в год парк будут посещать порядка 50 миллионов человек. Инвестиции в проект составят 1,5 миллиарда долларов. Первым на "Острове мечты" смонтируют один из самых зрелищных аттракционов – "Храм огня".

Как ранее сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, вторую очередь парка "Остров мечты" собираются открыть в 2020 году.

Читайте также

мэр Москвы Сергей Собянин город парки

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика