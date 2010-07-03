Собянин открыл пешеходный переход с траволаторами к парку "Остров мечты"

Сергей Собянин открыл надземный пешеходный переход с траволаторами, связывающий станцию метро "Технопарк" со строящимся тематическим парком развлечений "Остров мечты".
"Понятно, что этот объект привлечет десятки тысяч посетителей ежедневно, и очень важно, какой будет транспортная инфраструктура. Поэтому столько времени мы уделяем вопросам ее развития. Речь идет о том, что мы запустили метро "Технопарк", сегодня запускаем траволатор – пешеходный переход на "Остров мечты", – сказал мэр.
Пешеходный переход с траволаторами начали строить в апреле прошлого года. Он является частью проекта создания транспортно-пересадочного узла "Технопарк".
Главной особенностью перехода, отличающей его от аналогичных сооружений на других магистралях города, являются траволаторы длиной 60 метров, установленные в рукаве, ведущем к "Острову мечты".
"Остров мечты" в Нагатинской пойме станет первым крытым тематическим парком в России. Он разместится на месте заброшенного парка 60-летия Октября.
Предполагается, что в год парк будут посещать порядка 50 миллионов человек. Инвестиции в проект составят 1,5 миллиарда долларов. Первым на "Острове мечты" смонтируют один из самых зрелищных аттракционов – "Храм огня".
Как ранее сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, вторую очередь парка "Остров мечты" собираются открыть в 2020 году.
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