Собянин: второй пешеходный мост будет построен в Мнёвниковской пойме

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Мнёвниковской пойме появится второй пешеходный мост, рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Как пояснил мэр столицы, мост соединит восточную часть территории и парк "Фили". Кроме того, он создаст пешеходную связь со станцией метро "Терехово" Большой кольцевой линии (БКЛ).

"Длина нового моста – около 200 метров, ширина – почти 12. Его конструкция будет выполнена в серых тонах с красными акцентами – в едином стиле с Гагаринским мостом", – написал Собянин.

В настоящий момент идут подготовительные работы. Скоро специалисты возведут искусственные полуострова, где расположат краны для сборки пролетных строений. Затем соберут арку, установят и натянут вантовую систему.

При этом, добавил мэр, строительство не будет мешать судоходству.

В западной части поймы уже строится пешеходный мост до Крылатского. Оба объекта планируют открыть в 2027 году – к этому времени появится прямой рекреационный маршрут между районами Крылатское и Филевский Парк.

Ранее сообщалось, что в столице началась разработка проекта реконструкции набережных в Мнёвниковской пойме. Работы будут выполнены в рамках Адресной инвестиционной программы. Уточнялось, что общая протяженность реконструируемых участков составит 2,5 километра.