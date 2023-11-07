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07 ноября, 12:42

Мэр Москвы

Собянин рассказал, где найти уникальные данные о параде 7 ноября 1941 года

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Узнать подробности военного парада 7 ноября 1941 года можно с помощью материалов Главархива Москвы, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"7 ноября 1941 года на Красной площади прошел легендарный военный парад. Он стал символом мужества и веры, помог укрепить боевой дух армии и всего советского народа", – отметил мэр.
 
Он добавил, что газеты, фотографии и видео этого исторического дня хранятся в виртуальном музее "Москва – с заботой об истории". К примеру, в разделе "Медиатека" можно посмотреть фотографии, а в "Видеохронике" – видео, зафиксировавшее событие 82-летней давности.
 
Также доступна электронная книга "1941–1945. Хроника жизни Москвы", выпущенная Главархивом к 75-летию Победы.

Ранее Сергей Собянин принял участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в честь 82-й годовщины военного парада 1941 года на Красной площади.

Военнослужащие Преображенского полка вынесли к Вечному огню два венка из еловых ветвей, украшенных цветами и красными лентами. Присутствовавшие почтили память погибших минутой молчания.

7 ноября в России отмечается 82-я годовщина парада 1941 года. В честь этого памятного дня на Красной площади открыли музей под открытым небом.

Всего на главной площади страны установлены шесть инсталляций, и внутри каждой разворачивается отдельное театральное представление. Гости смогут больше узнать об истории Великой Отечественной войны, погрузиться в атмосферу и пообщаться с артистами.

Музей под открытым небом заработал на Красной площади

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