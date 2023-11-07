07 ноября, 12:05Мэр Москвы
Собянин возложил венки к Могиле Неизвестного Солдата в 82-ю годовщину парада 1941 года
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин принял участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в честь 82-й годовщины военного парада 1941 года на Красной площади.
Военнослужащие Преображенского полка вынесли к Вечному огню два венка из еловых ветвей, украшенных цветами и красными лентами.
Присутствовавшие почтили память погибших минутой молчания. Она сопровождалась звуком метронома. Затем прозвучал гимн Российской Федерации. Во время церемонии играл Военный образцовый оркестр почетного караула.
7 ноября в России отмечается 82-я годовщина парада 1941 года. В честь этого памятного дня на Красной площади открыли музей под открытым небом.
Всего на главной площади страны установлены шесть инсталляций, и внутри каждой разворачивается отдельное театральное представление. Гости смогут больше узнать об истории Великой Отечественной войны, погрузиться в атмосферу и пообщаться с артистами.
Музей под открытым небом заработал на Красной площади
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