Собянин возложил венки к Могиле Неизвестного Солдата в 82-ю годовщину парада 1941 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин принял участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в честь 82-й годовщины военного парада 1941 года на Красной площади.

Военнослужащие Преображенского полка вынесли к Вечному огню два венка из еловых ветвей, украшенных цветами и красными лентами.

Присутствовавшие почтили память погибших минутой молчания. Она сопровождалась звуком метронома. Затем прозвучал гимн Российской Федерации. Во время церемонии играл Военный образцовый оркестр почетного караула.

7 ноября в России отмечается 82-я годовщина парада 1941 года. В честь этого памятного дня на Красной площади открыли музей под открытым небом.

Всего на главной площади страны установлены шесть инсталляций, и внутри каждой разворачивается отдельное театральное представление. Гости смогут больше узнать об истории Великой Отечественной войны, погрузиться в атмосферу и пообщаться с артистами.

Музей под открытым небом заработал на Красной площади