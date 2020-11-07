Собянин наградил победителей конкурса "Лидеры цифровой трансформации"

Фото: vk.com/mossobyanin

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о награждении победителей конкурса "Лидеры цифровой трансформации".

В своем аккаунте во "ВКонтакте" он отметил, что в соревновании приняли участие 357 команд из 76 регионов России. Мэр подчеркнул, что эти показатели являются рекордными для конкурса.

Собянин заявил, что он проводится для поиска и поддержки талантливых IT-специалистов. Также конкурс, по словам главы города, помогает получать Москве полезные сервисы.

Кроме того, в Москве запустят трехнедельный онлайн-интенсив, заявил Собянин. Он подчеркнул, что лучшие команды конкурса с его помощью смогут доработать свои проекты. Интенсив стартует 9 ноября.



Ранее стало известно, что в Москве состоится онлайн-чемпионат для разработчиков в в сфере больших данных, машинного обучения и искусственного интеллекта. Data Science. Прием заявок открыт с 6 ноября. Чемпионат будет проходить в рамках проектно-образовательного интенсива "Архипелаг 20.35".