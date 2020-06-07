Число пассажиров в Москве превысило 5 млн человек

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Количество пассажиров в Москве превысило 5 миллионов человек, заявил Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1".

По его словам, движение людей на транспорте постепенно набирает обороты.

"Сейчас уже больше 5 миллионов, но это не 8 миллионов и не 10 миллионов. Раньше у нас было в самом минимальном значении 3 с не большим, потом 4 миллиона, сейчас 5 миллионов человек", – сказал мэр.

Он добавил, что в городе сохраняются положительные тренды: стало меньше выявляемых больных пневмонией и больных COVID-19 и меньше смертей.

"Мосгорсправка": смягчение мер



С 1 июня Москва перешла на второй этап смягчения ограничений. В результате горожанам разрешили прогулки. Система пропусков работает до 14 июня включительно, действует масочный режим.

Мэр уточнил, что столичные власти планируют составить график для постепенного возобновления работы отраслей и предприятий. Он подчеркнул, что необходимо постепенно возвращаться к полноценной жизни.

Власти города могут принять решение о следующем этапе снятия ограничений в городе уже 8 июня, интервал между этапами составляет порядка 7 дней, отметил Собянин.