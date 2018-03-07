К 8 Марта в Москву завезли 50 миллионов цветов – Собянин

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

К Международному женскому дню в столицу предприниматели завезли 50 миллионов цветов, рассказал Сергей Собянин.

"Несмотря на морозы, весна уже в городе", – написал мэр Москвы в своем микроблоге в Twitter.

Купить букеты к 8 Марта в городе можно будет более чем в 1,7 тысячи точек продажи. Это цветочные киоски, магазины на первых этажах жилых домов, спецпавильоны в торговых центрах и гипермаркетах.

Самый простой букет тюльпанов обойдется в 250 рублей. Миксовый букет с тюльпанами, сиренью, ирисами, другими цветами и аксессуарами можно будет приобрести примерно за тысячу рублей.

Наиболее популярными этой весной остаются пионы. Их привозят из Латинской Америки, но это несезонные цветы, потому очень дорогие. А в столичных теплицах к празднику вырастили порядка двух миллионов тюльпанов.

Цветы остаются самым востребованным подарком к Международному женскому дню среди россиян. Сами женщины высказали иные пожелания касательно презентов.

Накануне 8 Марта Роспотребнадзор рассказал, на что стоит обращать внимание при выборе цветов, какими должны быть стебель, степень раскрытия бутона и эластичность лепестков.